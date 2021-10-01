Донбасс Сегодня

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Теперь официально: Honor 50 выходит в Европе 26 октября

Теперь официально: Honor 50 выходит в Европе 26 октября

Компания Honor в июне этого года представила в Китае линейку смартфонов Honor 50, а сейчас готовится к европейскому релизу.

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