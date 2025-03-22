The Telegraph: "Почему МI5 будет очень тщательно проверять отпечатки пальцев Путина на месте пожара в Хитроу"

ОЛЕГ ЛАДОГИН Пожар, подобного которому никогда не было. Тот, который мгновенно закрывает крупнейший в Европе воздушный узел в период растущей геополитической напряженности, и как раз в тот момент, когда встреча самых высокопоставленных военных глав континента срывается.