The Telegraph: "Почему МI5 будет очень тщательно проверять отпечатки пальцев Путина на месте пожара в Хитроу"

ОЛЕГ ЛАДОГИН Пожар, подобного которому никогда не было. Тот, который мгновенно закрывает крупнейший в Европе воздушный узел в период растущей геополитической напряженности, и как раз в тот момент, когда встреча самых высокопоставленных военных глав континента срывается.
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