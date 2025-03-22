Заноза
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Заноза

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The Telegraph: "Почему МI5 будет очень тщательно проверять отпечатки пальцев Путина на месте пожара в Хитроу"

The Telegraph: "Почему МI5 будет очень тщательно проверять отпечатки пальцев Путина на месте пожара в Хитроу"

ОЛЕГ  ЛАДОГИН Пожар, подобного которому никогда не было. Тот, который мгновенно закрывает крупнейший в Европе воздушный узел в период растущей геополитической напряженности, и как раз в тот момент, когда встреча самых высокопоставленных военных глав континента срывается.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Бриты. Сами. Обосраны.с..ног.до.головы.если.вы.такие.крутые.парни.то.как.вы.это.допустили.нечего.на.РОССИЮ..ПЕНЯТЬ.КОЛИ.РОЖА.КРИВАЯ
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16 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Да да тарас путэн лично бегал по аэропорту и устраивал поджоги.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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15 час.
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