ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Совсем недавно, наши девушки- хакеры из Beregini, достали из военного ведомства противника крайне любопытные документы, под названием UKR Defense Contact Group (Контактная группа по обороне "У).
Хакеры Beregini раскрыли секретные документы Пентагона со сроками окончания конфликта на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Коська
Все это "красиво", но один фактор не учитывают НАТОвские стратеги, а именно, у РОССИИ уже к концу 2023 года может лопнуть терпение и тогда она приступит к авральному строительству пролива им.И.В.Сталина, с последующим судоустройством ОСОБЫ, которая страдает хронической медвежьей болезней, в качестве ГЕОДЕЗИСТА по измерению глубин фарватера пролива, НАВСЕГДА!!!
Ответить
2 час.
АЦ
Алексей Цветков
Конфликт на Окрайне завершится в конце ноября 2023 г.
Ответить
1 час.
VG
Vasily Golov
России надо любым способом разрушить логистику снабжения ВСУ.Тогда мотивация у бойцов СВО к наступлению.Без снабжения ВСУ долго не протянет.Убрать из зоны СВО гуманизм и милосердие к противнику.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии