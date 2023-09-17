Хакеры Beregini раскрыли секретные документы Пентагона со сроками окончания конфликта на Украине

Коська

Все это "красиво", но один фактор не учитывают НАТОвские стратеги, а именно, у РОССИИ уже к концу 2023 года может лопнуть терпение и тогда она приступит к авральному строительству пролива им.И.В.Сталина, с последующим судоустройством ОСОБЫ, которая страдает хронической медвежьей болезней, в качестве ГЕОДЕЗИСТА по измерению глубин фарватера пролива, НАВСЕГДА!!!