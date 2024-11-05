С начала года в Омской области умерло 16,5 тысяч человек - родилось в 1,7 раз меньше. По сравнению с прошлым годом рождаемость еще сократилась.
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С начала года в Омской области умерло 16,5 тысяч человек - родилось в 1,7 раз меньше. По сравнению с прошлым годом рождаемость еще сократилась.