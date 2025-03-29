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Минстрой РТ: Работы по капремонту стартовали в 141 многоквартирном доме в 8 муниципалитетах республики

О реализации республиканских и федеральных программ по ремонту гидротехнических сооружений, многоквартирных домов и объектов социально-культурной сферы доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

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