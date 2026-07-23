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Регионы России

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Аргентина готовит иск против распространявших дезинформацию о сборной во время ЧМ-2026

Аргентина готовит иск против распространявших дезинформацию о сборной во время ЧМ-2026

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) рассматривает возможность подачи масштабного судебного иска против лиц и организаций, распространявших дезинформацию и клевету в отношении игроков национальной сборной во время чемпионата мира 2026 года.

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