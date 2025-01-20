Российские экспортеры столкнулись с проблемами из-за новых санкций США

Российские экспортеры столкнулись с проблемами с возвратом валютной выручки из-за новых санкций США. О новых трудностях со ссылкой на исследование транспортной компании ПЭК и компании по международным переводам MoneyRoo сообщает РБК.
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