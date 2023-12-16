В запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8

Авиацией воздушно-космических сил РФ в Запорожской области был сбит украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщило Министерство обороны России на ежедневном брифинге о ходе проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии