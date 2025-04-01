Иноагентам хотят запретить входить в органы управления госкорпораций России

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев готовит поправку к текущему законодательству, предполагающую запрет для иноагентов участвовать в управлении госкорпорациями.
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