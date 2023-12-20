Это все фокусы нашей психики: комиссия РАН признала астрологию лженаукой

В трудные времена люди нередко пытаются найти опору и успокоение в сверхъестественном. Когда мир вокруг так непредсказуем и каждый день дарит повод для тревоги, многие пытаются найти хоть что-то, что подарит им уверенность в будущем, будь то предсказания по картам таро или прогнозы астрологов.