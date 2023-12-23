Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 951 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Христос Второй
    Хохлы с ума сошли !Медведев прокомме...
  • Николай Арзамасцев
    Японское боевое искусство Дзюдо, философия и спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе...Западу есть за чт...
  • Вадим Скоробогатов
    ОБОРЗАВШИЙ И ОСКОТИНИВШИЙСЯ ГОВНОБОМОД....ОТ КОТОРОГО ТОЛЬКО ПЛЕВАТЬСЯ ХОЧЕТСЯ...ОСТОЧЕРТЕЛИ...Надышаться перед ...

МВД сообщило о новых правилах сдачи экзаменов в ГИБДД и получения прав

МВД сообщило о новых правилах сдачи экзаменов в ГИБДД и получения прав

МВД сообщило о новых правилах сдачи экзаменов в ГИБДД на право управления транспортными средствами. Теперь при выполнении упражнений кандидату в водители может набрать до семи штрафных баллов вместо прежних пяти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
цифровизация аналоговой страны удавкой новых законов. Нажал на мышку - и ты уже без прав, нажал ещё раз - и тебя уже не существует в цифровом мире - без прав, паспорта, диплома, недвижимости, электронного кошелька и профиля на госуслугах. Мечта любого управленца - послушное электронное стадо. В Китае это называется социальный рейтинг, без которого даже в своё жилище не попадёшь.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх