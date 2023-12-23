МВД сообщило о новых правилах сдачи экзаменов в ГИБДД и получения прав

Модест

цифровизация аналоговой страны удавкой новых законов. Нажал на мышку - и ты уже без прав, нажал ещё раз - и тебя уже не существует в цифровом мире - без прав, паспорта, диплома, недвижимости, электронного кошелька и профиля на госуслугах. Мечта любого управленца - послушное электронное стадо. В Китае это называется социальный рейтинг, без которого даже в своё жилище не попадёшь.