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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даку заплакал, прощаясь в раздевалке «Рубина»: «Я из более скромной лиги – спасибо всем российским игрокам, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку произнес эмоциональную прощальную речь перед командой. Ранее сообщалось , что форвард близок к переходу в « Спартак » за 11 млн евро.

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