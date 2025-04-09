А сейчас появится ёлочка

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Добрый день, любимая редакция! Прочитала в одном из новогодних номеров письмо Ирины Ивановой о том, как её маленький сын «разоблачал» Дедов Морозов («Подсунули фальшивого волшебника», №2) и вспомнила, что в 2007 году похожий случай произошёл и с моей старшей внучкой.