Моя семья. Счас...
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А сейчас появится ёлочка

А сейчас появится ёлочка

Добрый день, любимая редакция! Прочитала в одном из новогодних номеров письмо Ирины Ивановой о том, как её маленький сын «разоблачал» Дедов Морозов («Подсунули фальшивого волшебника», №2) и вспомнила, что в 2007 году похожий случай произошёл и с моей старшей внучкой.

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