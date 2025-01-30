Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Дания даёт разрешение для работы на газопроводе «Северный поток — 2»...

Дания даёт разрешение для работы на газопроводе «Северный поток — 2»...

Может тут дела в Гренландии. Датчанам больше нечем ответить. 28 января 2025 года Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на проведение ряда работ на объекте газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.

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Комментарии
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Сергей Иванов
Недоумок Дуда лучше бы на дуде играл.
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15 час.
Сергей Алексеев
Главное по старым ценам не продавать, а поднять значительно, зачем плодить себе конкурентов в Европе...
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13 час.
Роза ИксановаГабун
СВО закончится нашей ПОБЕДОЙ и эти твари выстроятся в очередь на поклон РОССИИ
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