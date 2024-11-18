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МКД в Керчи

МКД в Керчи

Глава Следственного комитета распорядился провести проверку по факту строительства. Предполагаются нарушения.

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