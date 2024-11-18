Глава Следственного комитета распорядился провести проверку по факту строительства. Предполагаются нарушения.
МКД в Керчи
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Глава Следственного комитета распорядился провести проверку по факту строительства. Предполагаются нарушения.
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