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10 страшных инструментов медицины прошлого

10 страшных инструментов медицины прошлого

Британская медицинская благотворительная организация Wellcome Trust опубликовала фотографии медицинских инструментов, лекарств и прочих научных артефактов, которыми в средние века лечили и «усмиряли» людей.

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