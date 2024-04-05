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Владимир Корнилов: На Западе вдруг вспомнили о Минских соглашениях

Владимир Корнилов: На Западе вдруг вспомнили о Минских соглашениях

Ты смотри-ка, на Западе вдруг вспомнили о… Минских соглашениях! Бельгийская профессорша Катляйн Малфлит, считающаяся у них специалистом по Восточной Европе, выступила сегодня в газете Der Standaard со статьей с прекрасным названием «Запад должен прекратить попытки вторгнуться в Украину».

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