Владимир Корнилов: На Западе вдруг вспомнили о Минских соглашениях

Ты смотри-ка, на Западе вдруг вспомнили о… Минских соглашениях! Бельгийская профессорша Катляйн Малфлит, считающаяся у них специалистом по Восточной Европе, выступила сегодня в газете Der Standaard со статьей с прекрасным названием «Запад должен прекратить попытки вторгнуться в Украину».