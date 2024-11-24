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Ефимов: до конца 2027 года в Москве возведут 36 спортивных объектов

Ефимов: до конца 2027 года в Москве возведут 36 спортивных объектов

В ближайшие три года в столице появятся еще 36 объектов спортивной инфраструктуры. Часть из них построят девелоперы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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