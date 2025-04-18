Легойда назвал вопиющим случаем задержание в аэропорту Кишинёва епископа Маркела

Задержание в аэропорту Кишинёва епископа Молдавской митрополии Маркела, который должен был вылететь в Израиль за Благодатным огнём, — это издевательство над верующим Православной церкви Молдовы, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.