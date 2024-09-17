Около десятка ясеней погибло из-за жука-златки в барнаульском парке "Изумрудный"

В парке изучают опыт других регионов по борьбе с вредителем В барнаульском парке "Изумрудный" в этом году погибло около десятка ясеней и еще больше – "на подходе": у них начали сохнуть верхушки, написал в своем Telegram-канале управляющий территорией Владислав Вакаев.