Поднимаются после гриппа: астраханские птицефабрики почти удвоили производство яиц

И нагоняют производственный график лучших лет. Птицефабрики Астраханской области за первый квартал 2025 года реализовали 111,7 млн штук куриных яиц, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го – сообщает агентство «Интерфакс» соссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности.