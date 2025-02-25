Слухи о рекомендациях Маска о Байконуре порождают в Казахстане нервозность

Марат НУРГОЖАЕВ С очередным восхождением Дональда Трампа на американский президентский «трон» необычайно оживилось интернет-пространство по части распространения разнообразных фейков, среди прочего прямо касающихся Центральной Азии.
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