Военное обозрение

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В Турции показали новый ударный беспилотник Anka-3, предназначенный для прорыва обороны с сильной системой ПВО

В Турции показали новый ударный беспилотник Anka-3, предназначенный для прорыва обороны с сильной системой ПВО

Турция продолжает разрабатывать собственные беспилотники, в том числе и с реактивными двигателями. Компания Turkish Aerospace Industries провела презентацию нового ударного БПЛА Anka-3, о создании которого сообщалось в декабре прошлого года.

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