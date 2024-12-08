«После молитвы кость отросла»: сибиряк отсудил сына у бывшей жены, которую он обвиняет в вере в чудеса

Житель Новосибирска обратился в суд, чтобы забрать своего сына у матери ребенка. Мужчина считает, что бывшая супруга не верит в традиционную медицину и может загубить здоровье малыша из-за слишком большой веры в Бога.
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