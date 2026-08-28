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Газета.ру

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Экономист Аузан: россиянам следует позволить направлять часть налогов самим

Экономист Аузан: россиянам следует позволить направлять часть налогов самим

Доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и завкафедрой прикладной институциональной экономики МГУ Александр Аузан предложил разрешить россиянам самостоятельно выбирать, куда направлять часть своих налогов.

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