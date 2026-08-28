Экономист Аузан: россиянам следует позволить направлять часть налогов самим

Доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и завкафедрой прикладной институциональной экономики МГУ Александр Аузан предложил разрешить россиянам самостоятельно выбирать, куда направлять часть своих налогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии