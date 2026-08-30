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Король Карл III не будет финансово помогать вернувшимся в Великобританию принцу Гарри и Меган Маркл

Король Карл III не будет финансово помогать вернувшимся в Великобританию принцу Гарри и Меган Маркл

Король Карл III не будет оказывать финансовую поддержку своему младшему сыну, принцу Гарри, и его жене Меган Маркл, которые на днях вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США.

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