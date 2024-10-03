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Русская весна

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Новый генсек НАТО болен русофобией

Новый генсек НАТО болен русофобией

Новый генсек НАТО Марк Рютте, как и его предшественник Йенс Столтенберг, продолжит русофобский курс политики альянса, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Не генсек а гомосек его бывший заразил.
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