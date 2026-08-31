«Бумеранг из Ормуза»: как Иран превратил американскую стратегию в бесконечный цикл поражений

Почти месяц над Ближним Востоком висела обманчивая тишина. Вашингтон, похоже, решил сделать паузу после бурной июльской серии ударов по Ирану — оглядеться, проанализировать результаты и поискать новые рычаги давления на Тегеран.
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