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Аргументы недели

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«Бумеранг из Ормуза»: как Иран превратил американскую стратегию в бесконечный цикл поражений

«Бумеранг из Ормуза»: как Иран превратил американскую стратегию в бесконечный цикл поражений

Почти месяц над Ближним Востоком висела обманчивая тишина. Вашингтон, похоже, решил сделать паузу после бурной июльской серии ударов по Ирану — оглядеться, проанализировать результаты и поискать новые рычаги давления на Тегеран.

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