Дайджест дня: AMG-кроссовер, электрический BMW M3 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Не дожидаясь публикаций фотошпионов, компания Mercedes-Benz опубликовала первую фотографию будущего электрического AMG-кроссовера, который только что вышел на дорожные испытания.
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