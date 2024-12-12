Дайджест дня: AMG-кроссовер, электрический BMW M3 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Не дожидаясь публикаций фотошпионов, компания Mercedes-Benz опубликовала первую фотографию будущего электрического AMG-кроссовера, который только что вышел на дорожные испытания.