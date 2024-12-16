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В АдГ призвали признать победу России над Украиной

В АдГ призвали признать победу России над Украиной

Правительство Германии должно признать реальность, согласно которой Россия уже сейчас достигла военной победы над Украиной, и способствовать прекращению боестолкновений, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt.

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