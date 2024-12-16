Правительство Германии должно признать реальность, согласно которой Россия уже сейчас достигла военной победы над Украиной, и способствовать прекращению боестолкновений, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)