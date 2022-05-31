Водолацкий: Строители начали восстановление территорий ЛНР и ДНР

Строители и специалисты начали восстановление территорий Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.
Строители и специалисты начали восстановление территорий Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.
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