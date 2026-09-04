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Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 152 странах

Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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