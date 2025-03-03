Ардашев о финише эстафеты: «Я думал, Большунов заранее убежит. Но в Забалуева верил, говорил всем, что он красавчик, все сможет»

2 марта на чемпионате России в Казани прошла смешанная эстафета. Основная сборная Татарстана (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов) проиграла на финише второй команде этого же региона (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев).
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