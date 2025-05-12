Каждый третий житель Приморья покупает лекарства по назначению врача

Согласно опросу, проведенному цифровой экосистемой МТС и центром аналитики и исследований MTC AdTech среди жителей Приморья, каждый третий приобретает лекарства по назначению врача, отдавая предпочтение отечественным препаратам и российским аналогам зарубежных лекарств, сообщает PRIMPRESS.
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