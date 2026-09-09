Денис Борозденко назвал перспективы дигидрокверцетина в борьбе с ожирением

Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко сообщил, что перспективные средства от ожирения на основе дигидрокверцетина показали хорошие результаты.
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