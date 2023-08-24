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Директор «Лады» о Худобине: «Ни с одним агентом контактов по его поводу не было»

– Через прессу вам навязывали Антона Худобина… – На самом деле, ничего подобного! Сколько говорили, писали, но ни с одним агентом контактов по поводу Худобина не было.

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