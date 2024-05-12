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Военные новости ★ спецоперация

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Военнослужащие ВСУ перегрузили Starlink в ходе просмотров Парада Победы в Москве

Военнослужащие ВСУ перегрузили Starlink в ходе просмотров Парада Победы в Москве

Система спутниковой связи Starlink Илона Маска оказалась перегруженной на Украине 9 мая. Как заявили в компании Spase X, украинцы массово смотрели Парад Победы на Красной площади Москвы.

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