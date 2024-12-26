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Премьер Японии поговорил с Зеленским и подтвердил помощь Украине

Премьер Японии поговорил с Зеленским и подтвердил помощь Украине

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Комментарии
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Eduard
Оружие это не помощь сволочь узкоглазая! Ещё хотите на себе ядерное оружие испытать? Испытаем! Самупаев тупых больно развелось!
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16 час.
Eduard
Видали оружие под видом&quot;помощи&quot; подсовывают,&quot;миротворцы&quot; ещё одни!
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16 час.
Eduard
Пора по Японии шарахнуть!
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16 час.

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