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Спички - не игрушка

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Россия перекупила у третьих стран снаряды, которые Чехия хотела приобрести для Украины

Россия перекупила у третьих стран снаряды, которые Чехия хотела приобрести для Украины

Россия переиграла Чехию, вынудив Прагу сократить свои амбиции по поставкам артиллерийских боеприпасов украинской армии.

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