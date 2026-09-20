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stroim21

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Как обычный огород превратился в сад с 220 сортами пеларгоний и местом силы для всей семьи

Как обычный огород превратился в сад с 220 сортами пеларгоний и местом силы для всей семьи

Есть особый вид усталости, который не снимают ни выходные, ни разговоры, ни даже полноценный сон. Это усталость от бесконечной работы с людьми, цифрами, чужими проблемами и документами.

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