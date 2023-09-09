Россия — не страна никабов, в метро они и вовсе пугают

Александр Ширай

Никаб - та же балаклава - его ношение должно быть запрещено в общественных местах всем, помимо спецслужб, которым положено скрывать лица. Не секрет, что балаклавы мешают распознаванию лиц нарушителей по видео, чем и пользуются преступники. С фактом видеонаблюдения в транспорте и других общественных местах общество смирилось, а потому исключений не должно быть. Это часть общественной безопасности. Понятно, что тогда встанет вопрос и о масках, париках, накладных бородах...