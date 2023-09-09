Дмитрий Аграновский: Может, пора возвращать в УК главу об ответственности за пропаганду пережитков? Вера Жердева Фото носит иллюстративный характер (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС/Архив) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский В московском метро вспыхнул конфликт из-за внешнего вида одной из пассажирок.
Россия — не страна никабов, в метро они и вовсе пугают
Комментарии
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Александр Ширай
Никаб - та же балаклава - его ношение должно быть запрещено в общественных местах всем, помимо спецслужб, которым положено скрывать лица. Не секрет, что балаклавы мешают распознаванию лиц нарушителей по видео, чем и пользуются преступники. С фактом видеонаблюдения в транспорте и других общественных местах общество смирилось, а потому исключений не должно быть. Это часть общественной безопасности. Понятно, что тогда встанет вопрос и о масках, париках, накладных бородах...
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18 час.
Сергей
Всё сводится к мудрому высказыванию мусульманской женщины:“А почему руки не в перчатках? Не нашлось подходящих по цвету? И почему сидит нога-на-ногу? Что за вульгарность у мусульманки?" Вот так-то.
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18 час.
Элла
Что хотят, то и творят в нашей стране! Гнать надо всех этих мигрантов из России!!!
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16 час.
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