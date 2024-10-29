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Царьград

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"Ъ": ненадёжность китайских авто в такси грозит водителям убытками

"Ъ": ненадёжность китайских авто в такси грозит водителям убытками

Таксисты с критикой обрушились на китайский автопром в России.Оказалось, что китайские автомобили грозят разорить водителей такси в России: как пишет "Ъ", "запаса прочности железных коней из Поднебесной хватает на 150 тысяч километров.

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