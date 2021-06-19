Театр абсурда

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  • Виталий Литвинов
    Провокаторский перл. Болтай, но помни ФСБ не дремлет, "Иисус следит за тобой." (из анекдота)Яблоко от яблони?...
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    Дымовая завеса - ударят из-за угла!!О всё более полно...

Кто главный враг России на самом деле?

Кто главный враг России на самом деле?

На нынешнем этапе развития мира на этот вопрос все уверенно ответят – США. Ну, конечно, кроме тех, кто считает, что Америка избрана богом, чтобы спасти нас от независимости и ввести в сонм процветающих (а главное покорных) исполнителей чужой воли.

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