Кто главный враг России на самом деле?

На нынешнем этапе развития мира на этот вопрос все уверенно ответят – США. Ну, конечно, кроме тех, кто считает, что Америка избрана богом, чтобы спасти нас от независимости и ввести в сонм процветающих (а главное покорных) исполнителей чужой воли.