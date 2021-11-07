В подводной пещере в Мексике дайверы нашли висящие на потолке образования, похожие на огромные колокола. Видео

Неприметное озеро на юго-западе полуострова Юкатан на самом деле ведет в бесконечный подводный мир. Дна у водоема нет: грот резко уходит вниз в виде тоннеля шестиметровой ширины, а дальше разветвляется в многокилометровую сеть подводных пещер.