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В подводной пещере в Мексике дайверы нашли висящие на потолке образования, похожие на огромные колокола. Видео

В подводной пещере в Мексике дайверы нашли висящие на потолке образования, похожие на огромные колокола. Видео

Неприметное озеро на юго-западе полуострова Юкатан на самом деле ведет в бесконечный подводный мир. Дна у водоема нет: грот резко уходит вниз в виде тоннеля шестиметровой ширины, а дальше разветвляется в многокилометровую сеть подводных пещер.

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Vladimir Lioubimcev
Красиво!! А человек, радом с этими "колоколами" - крохотулька!
Элеонора Коган
Очень интересно, спасибо!!!

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