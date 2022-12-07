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Роналду хочет в клуб из ЛЧ. Из-за этого он пока не согласился на переход в «Аль-Наср»

Роналду хочет в клуб из ЛЧ. Из-за этого он пока не согласился на переход в «Аль-Наср»

Криштиану Роналду пока не согласился на переход в «Аль-Наср», так как ищет клуб в Европе. Как утверждает Николо Скира, нападающий сборной Португалии, который некоторое время назад расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», хочет дождаться предложения от европейского клуба, выступающего в Лиге чемпионов.

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