Роналду хочет в клуб из ЛЧ. Из-за этого он пока не согласился на переход в «Аль-Наср»

Криштиану Роналду пока не согласился на переход в «Аль-Наср», так как ищет клуб в Европе. Как утверждает Николо Скира, нападающий сборной Португалии, который некоторое время назад расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», хочет дождаться предложения от европейского клуба, выступающего в Лиге чемпионов.