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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Бывшая жена Евгения Петросяна должна выложить ему крупную сумму

Развод артиста Евгения Петросяна похоже подходит к концу. О том, что Евгений Петросян является не просто миллионером, а миллиардером, российская публика узнала лишь после его развода и начавшихся судебных тяжб за имущество с Еленой Степаненко.

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