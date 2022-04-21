Бывшая жена Евгения Петросяна должна выложить ему крупную сумму

Развод артиста Евгения Петросяна похоже подходит к концу. О том, что Евгений Петросян является не просто миллионером, а миллиардером, российская публика узнала лишь после его развода и начавшихся судебных тяжб за имущество с Еленой Степаненко.
Развод артиста Евгения Петросяна похоже подходит к концу. О том, что Евгений Петросян является не просто миллионером, а миллиардером, российская публика узнала лишь после его развода и начавшихся судебных тяжб за имущество с Еленой Степаненко.
Свежие комментарии