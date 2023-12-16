Любимое блюдо русских — квашеная капуста. Её любят за особый, насыщенный вкус. Но употреблять в пищу этот продукт абсолютно всем и бездумно нельзя.
Квашеная капуста: чем опасна самая любимая русская закуска
Комментарии
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Людмила Абрамова
сколько дураков диетологов докторов жуть!
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22 час.
Людмила Фирстова
Людмила, я не согласна с вами, действительно не стоит много и часто употреблять в пищу квашенную капусту тем категориям людей, у кого есть выше перечисленные заболевания, особенно тем, у кого гипертония
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14 час.
Александр Симаков
Судя по Вашему комментарию, Вы питаетесь исключительно квашеной капустой? 😂 И если Вы ещё раз прочтёте статью, то поймете, что речь идёт не О КАПУСТНОЙ ДИЕТЕ, а о том, что и квашеная капуста может принести вред организму, если не следовать советам докторов.
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12 час.
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