Квашеная капуста: чем опасна самая любимая русская закуска

Людмила, я не согласна с вами, действительно не стоит много и часто употреблять в пищу квашенную капусту тем категориям людей, у кого есть выше перечисленные заболевания, особенно тем, у кого гипертония

Александр Симаков

Судя по Вашему комментарию, Вы питаетесь исключительно квашеной капустой? 😂 И если Вы ещё раз прочтёте статью, то поймете, что речь идёт не О КАПУСТНОЙ ДИЕТЕ, а о том, что и квашеная капуста может принести вред организму, если не следовать советам докторов.