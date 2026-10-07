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Грузия продлила социально-экономическую поддержку гражданам Украины до 1 января 2027 года

Грузия продлила социально-экономическую поддержку гражданам Украины до 1 января 2027 года

Правительство Грузии продлило до 1 января 2027 года действие программ медицинской и социально-экономической помощи для граждан Украины, которые въехали в страну и постоянно проживают там в связи с продолжающейся войной.

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