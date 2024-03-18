Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Автор, пофантазировал - и хватит! Без тебя Путин разберётся.Нужен ли Путину в...
  • Ирина Александровна
    Отрезанным локтем? Надо же "отрезанным ломтем".Нужен ли Путину в...
  • curka
    ну и чооооо, и вся эта непонятка сделана ради одного, чтоб впихнуть рекламу и заработать бабло,  . Быдло схавает?А теперь понеслас...

"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП

"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП

"Он на коне, мы в кювете" Лондон, Париж, Берлин, Вашингтон. Плач Ярославны Выбор России неизменный 17 марта в 21-00 закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Николай
87 - это НЕ 55%!!!
Ответить
21 час.
Александр _
Путин с 2000 года, они даже этого не знают.
Ответить
18 час.
Александр
Я конечно понимаю(как человек с трудом) политиков но выборы закончились и выбирали Мы для Себя и какое дело америкосам и прочей мерзости? как говорится лохонулся по полной продажный надеждин так сидите и не гавкайте, а то Нам может надоесть слушать...!!!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх