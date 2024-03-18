"Он на коне, мы в кювете" Лондон, Париж, Берлин, Вашингтон. Плач Ярославны Выбор России неизменный 17 марта в 21-00 закрылись избирательные участки в Калининградской области.
"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП
Комментарии
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Н
Николай
87 - это НЕ 55%!!!
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21 час.
Александр _
Путин с 2000 года, они даже этого не знают.
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18 час.
Александр
Я конечно понимаю(как человек с трудом) политиков но выборы закончились и выбирали Мы для Себя и какое дело америкосам и прочей мерзости? как говорится лохонулся по полной продажный надеждин так сидите и не гавкайте, а то Нам может надоесть слушать...!!!
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2 час.
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