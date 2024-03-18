"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП

Александр

Я конечно понимаю(как человек с трудом) политиков но выборы закончились и выбирали Мы для Себя и какое дело америкосам и прочей мерзости? как говорится лохонулся по полной продажный надеждин так сидите и не гавкайте, а то Нам может надоесть слушать...!!!