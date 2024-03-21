Глава МИД Латвии Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации россиян

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации россиян. Интервью дипломата с журналистом Тимом Себастьяном, в ходе которого произошел инцидент, размещено на YouTube-канале Deutsche Welle.
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